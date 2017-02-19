Перенос сайт с drupal 6 на drupal 8

Необходимо перенести рабочий сайт с drupal 6 на drupal 8. Сайт очень простой, никаких кастомных модулей и тем. Ссылка по запросу.

Планируется переезжать в docker контейнеры и сразу хочется все сделать под docker в виде

связки из трех контейнеров:

1) nginx как reverse proxy с переадресацией на https

2) drupal

3) db mysql

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