Плагин сравнения фирм перевозчиков для WP

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Закрыт3 заявки99 просмотров

На сайте есть список  фирм перевозчиков с адресами и другими данными.

Нужно добавить:

1) Посетители сайта заполняют форму из 3 шагов с данными откуда и куда переезжают, что перевозить.

2) При отправке формы выбираются фирмы перевозчики в радиусе 50 км от места переезда и данные формы отправляются всем подходящим фирмам

3) Все отправленные формы должны сохраняться, сортироваться и фильтроваться по дате, городу

4) При отправке формы должно отправляться письмо с реквизитами на оплату (не онлайн оплата, а просто письмо с  реквизитами). 

5) Администратор должен иметь возможность отмечать оплачен ли счет, если не оплачен, в течении нескольких дней отправляться повторное письмо с реквизитами автоматически.

WordPress
8 лет назад
andrey784
Андрей 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

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