На готовом работающем сайте сделанном на джумле требуется сделать некоторые небольшие работы по улучшению и исправлению ошибок интернет-магазина (ссылки, функциональность магазина, регистрации...), защита от спама, проверка сайта и при возможности исправить скорость загрузки (сжатие, js, ...
Плагин сравнения фирм перевозчиков для WP
На сайте есть список фирм перевозчиков с адресами и другими данными.
Нужно добавить:
1) Посетители сайта заполняют форму из 3 шагов с данными откуда и куда переезжают, что перевозить.
2) При отправке формы выбираются фирмы перевозчики в радиусе 50 км от места переезда и данные формы отправляются всем подходящим фирмам
3) Все отправленные формы должны сохраняться, сортироваться и фильтроваться по дате, городу
4) При отправке формы должно отправляться письмо с реквизитами на оплату (не онлайн оплата, а просто письмо с реквизитами).
5) Администратор должен иметь возможность отмечать оплачен ли счет, если не оплачен, в течении нескольких дней отправляться повторное письмо с реквизитами автоматически.
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