есть сайт rsocard.ru надо натянуть на движок Пишем цену и сроки , оплата по факту , пишем скайпы
Создание движка рекламной биржи (back-end)
Приветствую!
Задача сложная, не для одного бэк-энда.
Оплата соответствующе достойная!
Нужно написать собственный движок рекламной биржи c нуля с целью:
- Управления, контроля и анализа эффективности интернет-рекламы,
- Создания собственных рекламных сетей,
- Автоматизированная продажа трафика через RTB аукцион.
Подробное техническое задание будем составлять с лучшим из откликнувшихся совместно (так-же оплачивается).
Прикрепляю список сайтов - движков рекламной биржи, как пример:
- www.adfox.ru
- http://rtb-media.ru/wiki/
- http://www.alladvertising.ru/info/adfox.html
- http://rtb.begun.ru/about.html
Если вы понимаете о чем речь - жду ваш отклик!
Спасибо за внимание!
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