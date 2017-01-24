Создание движка рекламной биржи (back-end)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок144 просмотра

Приветствую! 

Задача сложная, не для одного бэк-энда.

Оплата соответствующе достойная!

Нужно написать собственный движок рекламной биржи c нуля с целью:

  • Управления, контроля и анализа эффективности интернет-рекламы,

  • Создания собственных рекламных сетей,

  • Автоматизированная продажа трафика через RTB аукцион.
Все остальные задачи вытекают из вышеуказанных.

Подробное техническое задание будем составлять с лучшим из откликнувшихся совместно (так-же оплачивается). 

Прикрепляю список сайтов - движков рекламной биржи, как пример:

Если вы понимаете о чем речь - жду ваш отклик!

Спасибо за внимание!

8 лет назад
dsuvorov
Суворов 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров