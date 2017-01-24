Создание движка рекламной биржи (back-end)

Приветствую!

Задача сложная, не для одного бэк-энда.

Оплата соответствующе достойная!

Нужно написать собственный движок рекламной биржи c нуля с целью:

Управления, контроля и анализа эффективности интернет-рекламы,

Создания собственных рекламных сетей,

Автоматизированная продажа трафика через RTB аукцион.

Все остальные задачи вытекают из вышеуказанных.

Подробное техническое задание будем составлять с лучшим из откликнувшихся совместно (так-же оплачивается).

Прикрепляю список сайтов - движков рекламной биржи, как пример:

Если вы понимаете о чем речь - жду ваш отклик!

Спасибо за внимание!