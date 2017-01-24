Установить сайт на Вордпресс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок130 просмотров

Требуется установить сайт на вордпресс. 

Вёрстка имеется. 

Сайт-каталог с возможностью заказа (форма связи). 

Теги у товаров: хит, рекомендуем, новое. 

Раздел со статьями, поиск. 

Желательно сотрудничество через СБР. 

Оставляйте сроки и примеры работ.

WordPress
8 лет назад
iceman4ik
31 год
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров