Улучшение работы сайта (Joomla)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки93 просмотра

На готовом работающем сайте сделанном на джумле требуется сделать некоторые небольшие работы по улучшению и исправлению ошибок интернет-магазина (ссылки, функциональность магазина, регистрации...), защита от спама, проверка сайта и при возможности исправить скорость загрузки (сжатие, js, css), заголовки, редирект с www, 404, 403, битые ссылки, файрвол сайта, проверка индексации

CSSJavaScriptJoomla
8 лет назад
michelll2017
48 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров