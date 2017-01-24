Всем привет. Нужна помощь в настройке модуля Domain Access для создания отдельной мобильной версии на субдомене.
Доработка сайта на Битриксе
Добрый вечер!
Ищу человека с хорошим знанием битрикса.
Требования: Наличие Портфолио, точность по срокам, адекватные цены, адекватность и понимание маркетинга, что бы вы не просто делали, а понимали, какая польза будет клиенту от ваших действий.
От вас жду предложение стоимости работ и сроки реализации.
Список работ:
1. Убрать код из h1
2. Исправить текст после отправки заказа
3. При редактировании названий категорий в крошки выводим H1 (Названия)
4. Создать ЯМЛ-ссылку для яндексмаркета
5. Подключить кнопку купить в кредит
6. Сделать форму захвата скачать прайс-лист
7. Сделать дружелюбную страницу 404
8. Сделать мобильную версию
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
1. В мобильной верстке криво выводится слайдер. Точнее он обрезается как-то, а можно было бы просто пропорционально уменьшать размер. Чтобы читалось, что написано на нём. 2. Отсутствует микроразметка. Думаю, что можно воспользоваться модулем ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется установить сайт на вордпресс. Вёрстка имеется. Сайт-каталог с возможностью заказа (форма связи). Теги у товаров: хит, рекомендуем, новое. Раздел со статьями, поиск. Желательно сотрудничество через СБР. Оставляйте сроки ...Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт8 лет назад
Приветствую! Задача сложная, не для одного бэк-энда. Оплата соответствующе достойная! Нужно написать собственный движок рекламной биржи c нуля с целью: Управления, контроля и анализа эффективности интернет-рекламы, ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт8 лет назад
есть сайт rsocard.ru надо натянуть на движок Пишем цену и сроки , оплата по факту , пишем скайпыСистемы управления (CMS)15 заявокЗакрыт8 лет назад
Сейчас в верстается (html+css) макет лендинга по доставке еды. Необходимо будет натянуть эту верстку на wordpress В лендинге имеется каталог(меню) еды и корзина для заказа. Онлайн оплаты не будет сформированный заказ отправляется ...Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт8 лет назад
Поправки сделать по проекту задание в приложение CMS сайта MODX от вас сроки и бюджетСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Сайт собран на движке WordPress Появился вирус - вроде как с вирусом разобрались но на главной странице сайта расположение изображений поломалось. Оно сделано плагином - видимо там какая то мелкая настройка, но к сожалению ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть сайт, прошлые подрядчики закодировали все файлы системы, надо раскодировать. На сайте FOPO (то чем кодировали) нужен код cipher key required для деобфускатирования (декодирования). самого кода нет.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Есть большой сайт на WP (Около 2000 контентных страниц) и я хочу создать локальные версии сайта на др языках (Англ, испанский, немецкий и т.п.). Переведенные версии хочу располагаться на др ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт8 лет назад