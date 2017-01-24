Доработка сайта на Битриксе

Добрый вечер!

Ищу человека с хорошим знанием битрикса.

Требования: Наличие Портфолио, точность по срокам, адекватные цены, адекватность и понимание маркетинга, что бы вы не просто делали, а понимали, какая польза будет клиенту от ваших действий.

От вас жду предложение стоимости работ и сроки реализации.

Список работ:

1. Убрать код из h1

2. Исправить текст после отправки заказа

3. При редактировании названий категорий в крошки выводим H1 (Названия)

4. Создать ЯМЛ-ссылку для яндексмаркета

5. Подключить кнопку купить в кредит

6. Сделать форму захвата скачать прайс-лист

7. Сделать дружелюбную страницу 404

8. Сделать мобильную версию