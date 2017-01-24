Настройка модуля Domain Access на Drupal 7

1. В мобильной верстке криво выводится слайдер. Точнее он обрезается как-то, а можно было бы просто пропорционально уменьшать размер. Чтобы читалось, что написано на нём. 2. Отсутствует микроразметка. Думаю, что можно воспользоваться модулем ...