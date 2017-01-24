Требуется установить сайт на вордпресс. Вёрстка имеется. Сайт-каталог с возможностью заказа (форма связи). Теги у товаров: хит, рекомендуем, новое. Раздел со статьями, поиск. Желательно сотрудничество через СБР. Оставляйте сроки ...
1с битрикс - доработка сайта
1. В мобильной верстке криво выводится слайдер. Точнее он обрезается как-то, а можно было бы просто пропорционально уменьшать размер. Чтобы читалось, что написано на нём.
2. Отсутствует микроразметка. Думаю, что можно воспользоваться модулем типа https://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/coffeediz.schema/
Но это на усмотрение специалиста, задача - создать микроразметку.
Необходимо прописать теги для телефонов, адресов + телефоны сделать кликабельными (tel:+74956423192). В карточках товаров прописать все возможные микроданные, как тут расписано: http://websoveti.com/%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2/
3. После того как задаешь вопрос http://take.ms/nDCX6a вываливается кривая форма вместо "Спасибо за ваш вопрос! Мы ответим вам в ближайшее время."
4. После того как пробуешь "Подписаться на новости" выводится такая страница http://take.ms/WW96E надо в ней поправить верстку кнопок и текстов.
5. Не выводятся новые добавленные характеристики товаров в карточках: http://take.ms/FLVmV
можно сделать, чтобы они без помощи программистов выводились сразу после добавления?
6. убрать текст-описание категории со страницы "Каталог". но не со страницы этой категории товаров. http://take.ms/6FgQh
Вопрос: блок под слайдером можно редактировать в админке? Покажите, пожалуйста, где.
7. Доделать 404 страницу (вставить изображение и текст со ссылками)
8. Сделать размерные сетки в карточках товаров. Это ссылка на страницу, на которой будут все виды размеров данного бренда определенного пола. как тут http://www.runlab.ru/p-gel_contend_4_w/
вот о чем речь: http://take.ms/hozh3
9. Автоматически добавлять watermark на изображения сайта.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт8 лет назад
Приветствую! Задача сложная, не для одного бэк-энда. Оплата соответствующе достойная! Нужно написать собственный движок рекламной биржи c нуля с целью: Управления, контроля и анализа эффективности интернет-рекламы, ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт8 лет назад
есть сайт rsocard.ru надо натянуть на движок Пишем цену и сроки , оплата по факту , пишем скайпыСистемы управления (CMS)15 заявокЗакрыт8 лет назад
Сейчас в верстается (html+css) макет лендинга по доставке еды. Необходимо будет натянуть эту верстку на wordpress В лендинге имеется каталог(меню) еды и корзина для заказа. Онлайн оплаты не будет сформированный заказ отправляется ...Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт8 лет назад
Поправки сделать по проекту задание в приложение CMS сайта MODX от вас сроки и бюджетСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Сайт собран на движке WordPress Появился вирус - вроде как с вирусом разобрались но на главной странице сайта расположение изображений поломалось. Оно сделано плагином - видимо там какая то мелкая настройка, но к сожалению ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть сайт, прошлые подрядчики закодировали все файлы системы, надо раскодировать. На сайте FOPO (то чем кодировали) нужен код cipher key required для деобфускатирования (декодирования). самого кода нет.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Есть большой сайт на WP (Около 2000 контентных страниц) и я хочу создать локальные версии сайта на др языках (Англ, испанский, немецкий и т.п.). Переведенные версии хочу располагаться на др ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо перенести рабочий сайт с drupal 6 на drupal 8. Сайт очень простой, никаких кастомных модулей и тем. Ссылка по запросу. Планируется переезжать в docker контейнеры и сразу хочется все сделать под docker в ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужны небольшие правки по сайту на modx evoСистемы управления (CMS)6 заявокЗакрыт8 лет назад