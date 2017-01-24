1с битрикс - доработка сайта

1. В мобильной верстке криво выводится слайдер. Точнее он обрезается как-то, а можно было бы просто пропорционально уменьшать размер. Чтобы читалось, что написано на нём.

2. Отсутствует микроразметка. Думаю, что можно воспользоваться модулем типа https://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/coffeediz.schema/

Но это на усмотрение специалиста, задача - создать микроразметку.

Необходимо прописать теги для телефонов, адресов + телефоны сделать кликабельными (tel:+74956423192). В карточках товаров прописать все возможные микроданные, как тут расписано: http://websoveti.com/%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2/

3. После того как задаешь вопрос http://take.ms/nDCX6a вываливается кривая форма вместо "Спасибо за ваш вопрос! Мы ответим вам в ближайшее время."

4. После того как пробуешь "Подписаться на новости" выводится такая страница http://take.ms/WW96E надо в ней поправить верстку кнопок и текстов.

5. Не выводятся новые добавленные характеристики товаров в карточках: http://take.ms/FLVmV

можно сделать, чтобы они без помощи программистов выводились сразу после добавления?

6. убрать текст-описание категории со страницы "Каталог". но не со страницы этой категории товаров. http://take.ms/6FgQh

Вопрос: блок под слайдером можно редактировать в админке? Покажите, пожалуйста, где.

7. Доделать 404 страницу (вставить изображение и текст со ссылками)

8. Сделать размерные сетки в карточках товаров. Это ссылка на страницу, на которой будут все виды размеров данного бренда определенного пола. как тут http://www.runlab.ru/p-gel_contend_4_w/

вот о чем речь: http://take.ms/hozh3

9. Автоматически добавлять watermark на изображения сайта.