Натянуть верстку на самописный сайт - 2 страницы

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок132 просмотра

Приветствую всех. Необходимо натянуть верстку на сайт, всего 2 страницы, главная и внутренняя, сайт на php, по крону он генерит html из этих двух шаблонных страниц, могу показать текущие страницы, вместо которых должны быть новые. Возможно понадобятся знания css, html, php, JS

CSSHTMLJavaScriptPHP
8 лет назад
omi4
38 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

MagicNoob
Олег 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$45
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

MagicNoob
Олег 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад