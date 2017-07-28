На сайте optictelecom_kz на странице "о компании" необходимо внести следующие изменения: 1. Изменить внешний вид текста, сделать именно на этой странице подзаголовки по правой стороне; 2. Добавить 2 блока "Лицензии" и "Сертификаты". Сертификаты ...
Натянуть верстку на самописный сайт - 2 страницы
Приветствую всех. Необходимо натянуть верстку на сайт, всего 2 страницы, главная и внутренняя, сайт на php, по крону он генерит html из этих двух шаблонных страниц, могу показать текущие страницы, вместо которых должны быть новые. Возможно понадобятся знания css, html, php, JS
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