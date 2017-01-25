На сайте optictelecom_kz на странице "о компании" необходимо внести следующие изменения: 1. Изменить внешний вид текста, сделать именно на этой странице подзаголовки по правой стороне; 2. Добавить 2 блока "Лицензии" и "Сертификаты". Сертификаты ...
Натяжка готовой верстки на wordpress
У меня есть готовая верстка не сложного сайта услуг.
Необходимо:
1 перенести верстку на вордпресс разбив шапку, футер, контент, шаблоны страниц.
2 создать несколько нестандартных типов страниц (возможно с помощью какого-то плагина).
Нестандартные страницы: (будут выводиться списком на других статических страницах)
-филиалы (фото, название, адрес, телефон, режим работы, информация по удобному проезду)
-товары (название, артикул, фото, описание, цена, категория, подкатегория, состояние, филиал)
-акции (название, описание, ссылка, фото)
-статьи (название описание, ссылка, фото)
Верстку предоставлю кандидатам.
Если вы специализируетесь на вордпрессе, пожалуйста обязательно напишите в ответе, с помощью какого плагина вы будете выполнять текущую задачу. Так же обязательно укажите стоимость от и до за данную задачу и ваш контактный скайп.
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