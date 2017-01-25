Натяжка готовой верстки на wordpress

У меня есть готовая верстка не сложного сайта услуг.

Необходимо:

1 перенести верстку на вордпресс разбив шапку, футер, контент, шаблоны страниц.

2 создать несколько нестандартных типов страниц (возможно с помощью какого-то плагина).

Нестандартные страницы: (будут выводиться списком на других статических страницах)

-филиалы (фото, название, адрес, телефон, режим работы, информация по удобному проезду)

-товары (название, артикул, фото, описание, цена, категория, подкатегория, состояние, филиал)

-акции (название, описание, ссылка, фото)

-статьи (название описание, ссылка, фото)

Верстку предоставлю кандидатам.

Если вы специализируетесь на вордпрессе, пожалуйста обязательно напишите в ответе, с помощью какого плагина вы будете выполнять текущую задачу. Так же обязательно укажите стоимость от и до за данную задачу и ваш контактный скайп.