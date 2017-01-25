Натяжка готовой верстки на wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт10 заявок205 просмотров

У меня есть готовая верстка не сложного сайта услуг. 

Необходимо: 

1 перенести верстку на вордпресс разбив шапку, футер, контент, шаблоны страниц. 

2 создать несколько нестандартных типов страниц (возможно с помощью какого-то плагина).  

Нестандартные страницы: (будут выводиться списком на других статических страницах) 

-филиалы (фото, название, адрес, телефон, режим работы, информация по удобному проезду) 

-товары (название, артикул, фото, описание, цена, категория, подкатегория, состояние, филиал)  

-акции (название, описание, ссылка, фото) 

-статьи (название описание, ссылка, фото) 

Верстку предоставлю кандидатам. 

Если вы специализируетесь на вордпрессе, пожалуйста обязательно напишите в ответе, с помощью какого плагина вы будете выполнять текущую задачу. Так же обязательно укажите стоимость от и до за данную задачу и ваш контактный скайп.

WordPress
8 лет назад
lp-kit
Никита 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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