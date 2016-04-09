lp-kit

Никита Терещенко lp-kit

 
37 летРоссия/Красноярск
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$350
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Натяжка готовой верстки на wordpress

    У меня есть готовая верстка не сложного сайта услуг.  Необходимо:  1 перенести верстку на вордпресс разбив шапку, футер, контент, шаблоны страниц.  2 создать несколько нестандартных типов страниц (возможно с помощью какого-то плагина).   Нестандартные страницы: (будут выводиться списком на других ...

    WordPressВерстка под WordPress
    Системы управления (CMS)10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка проекта

    Есть сайт. Ваша задача – постоянно вносить новые доработки в него касательно верстки.   Для проекта вам понадобятся знания: html, css, js, php (в меньшей степени), git (обязательно).  Верстка на фреймворке semantic ui (тот же бутстрап только шире, ...

    PHPJavascriptHTMLCSSBootstrapYiiGit
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка под ios

    Нужен IOS разработчик в текущий проект, работа не сложная.  Если вы пишите на swift и сейчас свободны по времени, то укажите в комментарии укажите ваш опыт, выполненные вами работы и их стоимость (важно!) и контактный скайп.

    iOSSwift
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка приложения под ios

    Нужно сделать мобильное приложение под ios Функции:  -вывод списка товаров  -возможность заказать товар и оформить доставку (без оплаты)  -личный кабинет клиента  -возможность получать бонусы за покупки  -модуль акции  -возможность отправлять push уведомления по гео-расположению устройств, и другим данным о пользователе, которые есть ...

    iOSПриложение для iOS
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Внести 2 правки на wordpress

    Если вы давно работаете с php и WP в частности, то задача будет для вас не сложной.   1. Есть слайдер, фотографии добавляются через ACF. После переноса сайта, я добавляю дополнительные картинки нажимаю update и они не ...

    PHPWordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Натяжка страницы на вордпресс

    Вся страница разбита на 3 блока:    1 слайдер (простой фоновый слайдер с фотографиями – фото надо задавать через произвольные поля в вордпрессе)    2 услуги (список услуг при нажатии на которые появляется скрытое описание)    3 портфолио (заранее сохраненные наши ...

    WordPressHTMLCSS
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработать функционал проекта на yii2

    Есть проект на yii2 который нужно доделать, работа не сложная.    Если вы пишите на yii2 и сейчас свободны по времени, подавайте заявку, обсудим с вами все условия в скайпе.    В комментарии укажите ваш опыт по данному фреймворку, ...

    Yii
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доделать фронтенд проекта

    Есть проект который нужно доделать , работа не сложная - js , css Важно знать архитектуру yii2, что бы понимать текущий код.  Если вы хорошо разбираетесь в js и сейчас свободны по времени, подавайте заявку, обсудим с ...

    JavascriptCSSYii
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доделать проект на yii2

    Есть проект на yii2 в котором нужно внести правки, работа не сложная.    Если вы пишите на yii2 и сейчас свободны по времени, подавайте заявку, обсудим с вами все условия в скайпе.     В комментарии укажите ваш опыт ...

    Yii
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Дизайн шапки, нескольких блоков и подвала

    Нужно нарисовать дизайн. подробное тз покажу в скайпе, пока что жду от вас примеры работ.  Про меня:  Я прекрасно понимаю что мне надо. У меня есть четкое тз. И доработки не входящие в тз я олачиваю отдельно.  Про ...

    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Проект на yii2

    Есть проект на yii2 который нужно доделать, работа не сложная Если вы пишите на yii2 и сейчас свободны по времени, подавайте заявку, обсудим с вами все условия в скайпе.    В комментарии укажите ваш опыт по данному фреймворку ...

    Yii
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Доработать проект на yii2

    Есть проект на yii2 который нужно доделать, работа не сложная Если вы пишите на yii2 и сейчас свободны по времени, подавайте заявку, обсудим с вами все условия в скайпе.    В комментарии укажите ваш опыт по данному фреймворку ...

    Yii
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
efex
29 летБеларусь
9 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$350
10 баллов
7 лет назад
Проект на yii2
Отличный заказчик. Оплата в срок. Сотрудничеством доволен! Рекомендую!
Понравилось работать. Особенно хочу отметить - Игорь понимает, что его код придется в будущем использовать, а значит писать его нужно по всем правилам ООП , ну как минимум по правилам фреймворка на котором ты пишешь. Работали по часам, но на мое удивление оценка была адекватная, чего не так часто встретишь на фрилансе.
Ответный отзыв
badibadi
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Доделать проект на yii2
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Рекомендую!
Ответный отзыв