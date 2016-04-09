Понравилось работать. Особенно хочу отметить - Игорь понимает, что его код придется в будущем использовать, а значит писать его нужно по всем правилам ООП , ну как минимум по правилам фреймворка на котором ты пишешь. Работали по часам, но на мое удивление оценка была адекватная, чего не так часто встретишь на фрилансе.