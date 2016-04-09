Есть сайт на wordpress, нужно внести правки Если вы знакомы с wordpress и woocomerce и сейчас располагаете свободным временем – опишите ваш опыт и напишите ваш контактный скайп.
- Системы управления (CMS)13 заявокЗакрыт6 лет назад
У меня есть готовая верстка не сложного сайта услуг. Необходимо: 1 перенести верстку на вордпресс разбив шапку, футер, контент, шаблоны страниц. 2 создать несколько нестандартных типов страниц (возможно с помощью какого-то плагина). Нестандартные страницы: (будут выводиться списком на других ...Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть сайт. Ваша задача – постоянно вносить новые доработки в него касательно верстки. Для проекта вам понадобятся знания: html, css, js, php (в меньшей степени), git (обязательно). Верстка на фреймворке semantic ui (тот же бутстрап только шире, ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Нужен IOS разработчик в текущий проект, работа не сложная. Если вы пишите на swift и сейчас свободны по времени, то укажите в комментарии укажите ваш опыт, выполненные вами работы и их стоимость (важно!) и контактный скайп.Мобильные приложениянет заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать мобильное приложение под ios Функции: -вывод списка товаров -возможность заказать товар и оформить доставку (без оплаты) -личный кабинет клиента -возможность получать бонусы за покупки -модуль акции -возможность отправлять push уведомления по гео-расположению устройств, и другим данным о пользователе, которые есть ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Если вы давно работаете с php и WP в частности, то задача будет для вас не сложной. 1. Есть слайдер, фотографии добавляются через ACF. После переноса сайта, я добавляю дополнительные картинки нажимаю update и они не ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Вся страница разбита на 3 блока: 1 слайдер (простой фоновый слайдер с фотографиями – фото надо задавать через произвольные поля в вордпрессе) 2 услуги (список услуг при нажатии на которые появляется скрытое описание) 3 портфолио (заранее сохраненные наши ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть проект на yii2 который нужно доделать, работа не сложная. Если вы пишите на yii2 и сейчас свободны по времени, подавайте заявку, обсудим с вами все условия в скайпе. В комментарии укажите ваш опыт по данному фреймворку, ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть проект который нужно доделать , работа не сложная - js , css Важно знать архитектуру yii2, что бы понимать текущий код. Если вы хорошо разбираетесь в js и сейчас свободны по времени, подавайте заявку, обсудим с ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть проект на yii2 в котором нужно внести правки, работа не сложная. Если вы пишите на yii2 и сейчас свободны по времени, подавайте заявку, обсудим с вами все условия в скайпе. В комментарии укажите ваш опыт ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно нарисовать дизайн. подробное тз покажу в скайпе, пока что жду от вас примеры работ. Про меня: Я прекрасно понимаю что мне надо. У меня есть четкое тз. И доработки не входящие в тз я олачиваю отдельно. Про ...Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть проект на yii2 который нужно доделать, работа не сложная Если вы пишите на yii2 и сейчас свободны по времени, подавайте заявку, обсудим с вами все условия в скайпе. В комментарии укажите ваш опыт по данному фреймворку ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Есть проект на yii2 который нужно доделать, работа не сложная Если вы пишите на yii2 и сейчас свободны по времени, подавайте заявку, обсудим с вами все условия в скайпе. В комментарии укажите ваш опыт по данному фреймворку ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад