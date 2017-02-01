Очистка от вредоносного кода, Джумла 2, сейчас

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок137 просмотров

пациент: https://www.3dol.ru/nagrady/volna.html

ссылки внизу на многих страницах

Joomla
8 лет назад
astronweb
Валерий 
54 года
20 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

andkln
Андрей 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$24
1 день
Спасибо, вирус больше не проявился, воспользовался опцией защиты, думаю будем работать еще
Рекомендую сотрудничать! Оплата состоялась в точности по договорённости, в полном объёме и в срок. В процессе получил ответы на все возникавшие вопросы. Было приятно иметь дело :) Буду рад сотрудничать в будущем!

Заявки фрилансеров

andkln
Андрей 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад

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