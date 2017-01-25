Верстка сайта + CMS

С момента внесения предоплаты прошел 21 день. Задача - сверстать 4 странички. 4!!! не 20, не 40. До сих пор не предоставлено ничего. Вообще ничего. Никаких промежуточных версий, ни частичной работы какой-то не предоставлено. НИЧЕГО. Человек просто считает нормальным пропадать на неопределенный срок, а потом иди ищи свищи, в скайпе, в почте, в сервисе - приходилось искать по всем каналам. Только когда написала на мобильный телефон в вотсап - что-то ответил. А потом и там перестал отвечать. Завтраками кормит - на отлично, то неделю, то еще 2 дня, то еще 2 дня. Работы хоть какой-то я так и не увидела. У меня сроки все сорваны уже давно, клиента по факту - я потеряла, ровно как и перспективу сотрудничества с ним по другим направлениям + заплатила приличную сумму денег в качестве штрафных санкций за сорванный проект. Обидно, что человек, имея такую хорошую репутацию и рекомендации от конкретных людей никак их не оправдывает. Абсолютно. Расстроена - до невозможности. Нет у тебя времени, полно работы, форс-мажор какой-то, не можешь/не хочешь/знаешь, что есть шанс не успеть - ну не обещай людям!!! Вадим, сколько можно за вами бегать - я не пойму?! Прошу полностью вернуть предоплату!!! Крайне не советую, потеряете кучу времени. 4 странички - это максимум неделя работы для специалиста. Прошел почти месяц!!!