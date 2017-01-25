Перенос сайта с Livestreet на wordpress,верстка, доработка функционала

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт11 заявок301 просмотр

Требуется верстальщик+программист для выполнения следующей работы:

1) Полностью перенести работающий сайт с Livestreet на wordpress. Перенести нужно: рубрики, записи в блогах(примерно 400 записей) со всем содержимым (текст, картинки, URL, теги, title, description), пользователей(примерно 100 аккаунтов). 

2) Выполнить адаптивную верстку из PSD макета, проверить верстку на валидность.

3) Доработать функционал: сделать личный кабинет пользователя с фронэнд авторизацией, реализовать личные сообщения, фронтэнд визуальный редактор для пользователей чтобы они могли добавлять записи на сайт, сделать несколько блоков: активные пользователи, карусель из анонсов записей в блогах и другое. 

4) Настроить скорость работы готового сайта по сервису https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

Подробное ТЗ буду обсуждать с исполнителем.

WordPress
8 лет назад
night107
Денис 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров