На сайте optictelecom_kz на странице "о компании" необходимо внести следующие изменения: 1. Изменить внешний вид текста, сделать именно на этой странице подзаголовки по правой стороне; 2. Добавить 2 блока "Лицензии" и "Сертификаты". Сертификаты ...
Перенос сайта с Livestreet на wordpress,верстка, доработка функционала
Требуется верстальщик+программист для выполнения следующей работы:
1) Полностью перенести работающий сайт с Livestreet на wordpress. Перенести нужно: рубрики, записи в блогах(примерно 400 записей) со всем содержимым (текст, картинки, URL, теги, title, description), пользователей(примерно 100 аккаунтов).
2) Выполнить адаптивную верстку из PSD макета, проверить верстку на валидность.
3) Доработать функционал: сделать личный кабинет пользователя с фронэнд авторизацией, реализовать личные сообщения, фронтэнд визуальный редактор для пользователей чтобы они могли добавлять записи на сайт, сделать несколько блоков: активные пользователи, карусель из анонсов записей в блогах и другое.
4) Настроить скорость работы готового сайта по сервису https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
Подробное ТЗ буду обсуждать с исполнителем.
Заявки фрилансеров
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