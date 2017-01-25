На сайте optictelecom_kz на странице "о компании" необходимо внести следующие изменения: 1. Изменить внешний вид текста, сделать именно на этой странице подзаголовки по правой стороне; 2. Добавить 2 блока "Лицензии" и "Сертификаты". Сертификаты ...
Установить шаблон на wordpress
Требуется установить шаблон http://www.cooltemplates.ru/free-template/Avtomasterskaya.html на wordpress с демоданными и разместить на хостинге.
Домен и хостинг есть.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо сменить CMS webasyst на Shop-Script 7 сохранением урлов проиндексированных страниц. в магазине около 1500 товаров.Закрыт8 лет назад
- $400
Требуется верстальщик+программист для выполнения следующей работы: 1) Полностью перенести работающий сайт с Livestreet на wordpress. Перенести нужно: рубрики, записи в блогах(примерно 400 записей) со всем содержимым (текст, картинки, URL, теги, title, description), пользователей(примерно 100 ...Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт8 лет назад
Приветствую всех. Необходимо натянуть верстку на сайт, всего 2 страницы, главная и внутренняя, сайт на php, по крону он генерит html из этих двух шаблонных страниц, могу показать текущие страницы, вместо которых должны быть новые. ...Завершен8 лет назад
Нужно поменять шапку на WordPress сайте, сделанном на Divi ThemeСистемы управления (CMS)7 заявокЗакрыт8 лет назад
У меня есть готовая верстка не сложного сайта услуг. Необходимо: 1 перенести верстку на вордпресс разбив шапку, футер, контент, шаблоны страниц. 2 создать несколько нестандартных типов страниц (возможно с помощью ...Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт8 лет назад
пациент: https://www.3dol.ru/nagrady/volna.html ссылки внизу на многих страницахЗавершен8 лет назад
Есть сайт и сюда на мыло из этих форм начало приходить много спама: http://www.viecon.nl/pensioen.html http://www.viecon.nl/financiering.html Везде там стоит кнопка Stel een vraag. Она вызывает mailto функцию. Можно что-то с этим сделать? Что именно? ...Завершен8 лет назад
На сайте есть список фирм перевозчиков с адресами и другими данными. Нужно добавить: 1) Посетители сайта заполняют форму из 3 шагов с данными откуда и куда переезжают, что перевозить. 2) При отправке ...Закрыт8 лет назад
- $50
На готовом работающем сайте сделанном на джумле требуется сделать некоторые небольшие работы по улучшению и исправлению ошибок интернет-магазина (ссылки, функциональность магазина, регистрации...), защита от спама, проверка сайта и при возможности исправить скорость загрузки (сжатие, js, ...Закрыт8 лет назад