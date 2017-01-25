Установить шаблон на wordpress

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Закрыт11 заявок199 просмотров

Требуется установить шаблон http://www.cooltemplates.ru/free-template/Avtomasterskaya.html на wordpress с демоданными и разместить на хостинге.

Домен и хостинг есть.

WordPress
8 лет назад
alexwind177
Александр 
43 года
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров