Инт. магазин сменить СМS webasyst на Shop-Script 7.

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки125 просмотров

Необходимо сменить CMS  webasyst на Shop-Script 7 сохранением урлов проиндексированных страниц.

в магазине около 1500 товаров.

Webasyst
8 лет назад
flyerscool
Сергей 
51 год
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров