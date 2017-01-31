Адаптивная верстка + CMS. После верстки - желательно разместить на хостинге, потому что особо в этом не разбираемся) Дизайн (psd) скину в почту.
Правки конвертера валют на WordPress
Необходимо восстановить корректную работу плагина. Подробности в прикрепленном ТЗ.
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