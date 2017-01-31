Правки конвертера валют на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки160 просмотров

Необходимо восстановить корректную работу плагина. Подробности в прикрепленном ТЗ.

WordPress
8 лет назад
sabinajulia
Юлия 
35 лет
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

knight2007
Владимир 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$20
2 дня
Очень профессиональный подход к задаче. Коммуникация на уровне. Обещанное сделано качественно и в срок. Спасибо! Продолжаем сотрудничество!
Хороший заказчик. Корректное описание задание, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

knight2007
Владимир 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад