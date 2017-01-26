Установить защиту от спама для формы обратной связи

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок168 просмотров

Здравствуйте!

Нужно установить защиту от спама для формы обратной связи на Opencart

Opencart
8 лет назад
spk_art
Ирина 
39 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

rudnin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
8 лет назад
$10
3 дня
Работа выполнена в лучшем виде! Сотрудничеством довольна. Спасибо за качественно выполненную работу!
Понравилось работать с Ириной, своевременная достойная оплата, четкое тз, без воды. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

rudnin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
8 лет назад