Верстка шаблона для CMS Joomla

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки140 просмотров

Юрий, здравствуйте!

Необходимо сделать шаблон для CMS Joomla + настроить отображение компонента К2.

Подробности в личке.

С уважением,

Отдел разработчиков ООО "ЭкоСофт".

Joomla
8 лет назад
EcoSoft
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

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