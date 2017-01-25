Адаптивная верстка + CMS. После верстки - желательно разместить на хостинге, потому что особо в этом не разбираемся) Дизайн (psd) скину в почту.
PHP - доработать форму заказа, не приходят файлы
Здравствуйте,
Такая проблема, на сайте есть форма заказ реализованная на PHP. Буквально несколько полей и возможность прикладывать файлы, ничего сложного, так вот функция отправки файлов не работает. Такая же форма отлично работает на другом Wordpress сайте, в чем проблема не понятно. Кто сможет помочь? Подробности в ЛС.
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