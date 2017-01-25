PHP - доработать форму заказа, не приходят файлы

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Закрыт7 заявок145 просмотров

Здравствуйте,

Такая проблема, на сайте есть форма заказ реализованная на PHP. Буквально несколько полей и возможность прикладывать файлы, ничего сложного, так вот функция отправки файлов не работает. Такая же форма отлично работает на другом Wordpress сайте, в чем проблема не понятно. Кто сможет помочь? Подробности в ЛС.

PHPWordPress
8 лет назад
irto2000
36 лет
12 лет в сервисе
Был
10 часов назад

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