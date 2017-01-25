Нужен сайт на Вордпресс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок155 просмотров

Нужно создать нечто подобное на движке Wordpress http://dvernoylider.ru/

С обязательной опцией калькулятора: http://dvernoylider.ru/kalkulyator

САЙТ НУЖЕН ДВУЯЗЫЧНЫЙ НА РУССКОМ И ЛАТВИЙСКОМ ЯЗЫКЕ - плагин WPML. Можно другой плагин, но сайт должен быть полноценно на двух языках.

Желательна ссылка на Ваши работы!

WordPress
8 лет назад
Poh72008
Дмитрий 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров