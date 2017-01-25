Оптимизировать Сайт на WordPress

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок161 просмотр

Нужно сделать оптимизацию сайта и поправить верстку

оставляйте контакты - вышлю ТЗ

нужно устранить неполадки загрузки сайта

на каждой странице есть прелоадер

и нужно увеличить цифры в гугл спид

WordPress
8 лет назад
LiderJob
Иван 
41 год
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров