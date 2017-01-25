Оптимизировать Сайт на WordPress

Необходимо изменить отображение записей на странице рубрики Сайт на вордпресс, шаблон сделан в artisteer, поэтому в нем все немного криво устроено. Сейчас это выглядит: http://divevmf.ru/category/novosti Надо чтобы было примерно так: http://www.dive.ru/news также чтобы ...