Перенос хтмл сайта на вордпресс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок124 просмотра

Требуется перенести сайт, восстановленный из архива (хтмл) на движок вордпресс.

Соответственно нужно сохранить структуру и чпу. 

Сразу предлагать примерную стоимость и сроки.

Адрес сайта ispiders_ru

WordPress
8 лет назад
Neora272
34 года
10 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров