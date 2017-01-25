Адаптивная верстка + CMS. После верстки - желательно разместить на хостинге, потому что особо в этом не разбираемся) Дизайн (psd) скину в почту.
Перенос хтмл сайта на вордпресс
Требуется перенести сайт, восстановленный из архива (хтмл) на движок вордпресс.
Соответственно нужно сохранить структуру и чпу.
Сразу предлагать примерную стоимость и сроки.
Адрес сайта ispiders_ru
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