Адаптивная верстка + CMS. После верстки - желательно разместить на хостинге, потому что особо в этом не разбираемся) Дизайн (psd) скину в почту.
Доработать отправку сообщения, modX Revo
Необходимо доработать форму отправки сообщения, чтобы помимо отправки администрации сайта информация уходила и на емайл отправляющему. Система управления modX Revolution
Заявки фрилансеров
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