Доработать отправку сообщения, modX Revo

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок151 просмотр

Необходимо доработать форму отправки сообщения, чтобы помимо отправки администрации сайта информация уходила и на емайл отправляющему. Система управления modX Revolution

MODX
8 лет назад
regado
42 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров