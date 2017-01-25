Функционал для сайта на Joomla 2.5

DROP COIN

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- Страница розыгрыша

2. Лента новостей

Возможностьвыводить в ленту ютуб видео

3. Личный кабинет

-Возможность входа в личный кабинет используя соц. сети (Vk, Facebook)

-Регистрация по номеру сотового телефона

- Реквизитдля вывода приза, дать возможность выбрать платежную систему (ЯД, WebMoney, VISA, Master Card) и поле для ввода кошелька или номера карты.

- Кошелек сайта с возможностью пополнять через платежную систему.

- Кнопка «Пожертвовать» при нажатии на эту кнопку пользователь становится участником розыгрыша и с его

кошелька списывается 10 рублей. Розыгрыш происходит еженедельно на основании

уникального идентификатора каждого пользователя, у которого происходило

списание средств.

При наличии достаточного количества средств автоматически списывать нужное количество средств со счета

пользователя каждое воскресенье в 8 утра.

Оповещать на электронку и сотовый о том, что кончились средства на кошельке если стоит автоматическое еженедельное

списание.

4. Страница розыгрыша

Рандомный выбор пользователя соплаченным пожертвованием, желательно как-то визуализировать выбор. Что-то

вроде меняющихся ников которые меняются всё медленнее.