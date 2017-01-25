Адаптивная верстка + CMS. После верстки - желательно разместить на хостинге, потому что особо в этом не разбираемся) Дизайн (psd) скину в почту.
Функционал для сайта на Joomla 2.5
DROP COIN
- Главная страница
- Лента новостей
- Кнопки вход/регистрация
- О проекте
- Страница розыгрыша
2. Лента новостей
Возможностьвыводить в ленту ютуб видео
3. Личный кабинет
-Возможность входа в личный кабинет используя соц. сети (Vk, Facebook)
-Регистрация по номеру сотового телефона
- Реквизитдля вывода приза, дать возможность выбрать платежную систему (ЯД, WebMoney, VISA, Master Card) и поле для ввода кошелька или номера карты.
- Кошелек сайта с возможностью пополнять через платежную систему.
- Кнопка «Пожертвовать» при нажатии на эту кнопку пользователь становится участником розыгрыша и с его
кошелька списывается 10 рублей. Розыгрыш происходит еженедельно на основании
уникального идентификатора каждого пользователя, у которого происходило
списание средств.
При наличии достаточного количества средств автоматически списывать нужное количество средств со счета
пользователя каждое воскресенье в 8 утра.
Оповещать на электронку и сотовый о том, что кончились средства на кошельке если стоит автоматическое еженедельное
списание.
4. Страница розыгрыша
Рандомный выбор пользователя соплаченным пожертвованием, желательно как-то визуализировать выбор. Что-то
вроде меняющихся ников которые меняются всё медленнее.
Заявки фрилансеров
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