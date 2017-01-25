Функционал для сайта на Joomla 2.5

$80
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Закрыт2 заявки124 просмотра

DROP COIN

 

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- Страница розыгрыша

 

2.    Лента новостей

Возможностьвыводить в ленту ютуб видео

 

3.   Личный кабинет

-Возможность входа в личный кабинет используя соц. сети (Vk, Facebook)

-Регистрация по номеру сотового телефона

- Реквизитдля вывода приза, дать возможность выбрать платежную систему (ЯД, WebMoney, VISA, Master Card) и поле для ввода кошелька или номера карты.

- Кошелек сайта с возможностью пополнять через платежную систему.

- Кнопка «Пожертвовать» при нажатии на эту кнопку пользователь становится участником розыгрыша и с его

кошелька списывается 10 рублей. Розыгрыш происходит еженедельно на основании

уникального идентификатора каждого пользователя, у которого происходило

списание средств.

 

При наличии достаточного количества средств автоматически списывать нужное количество средств со счета

пользователя каждое воскресенье в 8 утра.

 

Оповещать на электронку и сотовый о том, что кончились средства на кошельке если стоит автоматическое еженедельное

списание.

 

4. Страница розыгрыша

Рандомный выбор пользователя соплаченным пожертвованием, желательно как-то визуализировать выбор. Что-то

вроде меняющихся ников которые меняются всё медленнее.

Joomla
8 лет назад
dominions
Дмитрий 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

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