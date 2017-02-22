Разработка сайта на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен8 заявок219 просмотров

Налаштувати сайт стрілецького клубу замість http://club-lex.org.ua/ 

CMS - WordPress

Дизайн - комерційна тема WordPress https://www.templatemonster.com/ua/demo/49083.html (буде надана виконавцю)

Контент - з існуючого сайту

Кількість сторінок - до 20

Модулі:

слайдер з фото

блог

відгуки

фото-відеогалереї подій

2 мови

форми зворотнього зв’язку (для заявок на участь у подіях)

події та календар подій

соціальні плагіни (лайк, шер)

теги, SEO

Детальніше про контент тут:

https://docs.google.com/document/d/1i9sVBh_zrycLOSGbQLNm5EYxASBwyQWhQlwj1sJL3cI/edit?usp=sharing

Будь-ласка, пишіть вашу ціну (+/- навіть з урахуванням того що деякі нюанси ще будуть з'ясовуватись у процесі) і строк виконання. 

HTMLWordPress
8 лет назад
mainsan
39 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

N1kk0
33 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$100
2 дня
Цілком задоволений співпрацею. Чітка лаконічна комунікація, професійна об'єктивність та відповідальність за роботу. Рекомендую Миколу як надійного спеціаліста.
Понятная постановка задачи, всегда на связи, своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

N1kk0
33 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад