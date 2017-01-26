Программист по wordpress, срочная работа сегодня на пару часов

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок165 просмотров

Добрый день уважаемые фрилансеры .

Нужно на сайте на wordpress ,почистить правильно главную страницу  .

В общем пару часов работы .

У кого есть свободных пару часиков СЕГОДНЯ ,пишите жду , и цену за час вашей плодотворной работы .

WordPress
8 лет назад
Artyr_009
41 год
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Rozhden-t
Рожден 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$15
1 день
Отличная и быстрая работа .
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Заявки фрилансеров

Rozhden-t
Рожден 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад