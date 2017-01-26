Требуется обновить CMS prestashop для сайта http://mebelgorka.ru Обязательно: 1) опыт работы с prestashop. 2) сохранить внешний вид сайта (дизайн). 3) сохранить структуру сайта и УРЛ.
Перенос сайта на ВП.
Вот он: http://www.gedecoreerde-kerstboom.nl/
Перенести нужно один в один. Но еще нужно добавить возможность покупки. Т.е. нужно подключать ВуКоммерс.
Копия всего сайта будет предоставлена.
Шаблон тут простой. Сложность в форме заказа (Offerte Aanvragen), там разные опции у продукта. Сейчас есть возможность запросить счет фактуру и нужна еще возможность добавить в корзину и оплатить.
Цена, сроки?
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