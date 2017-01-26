Перенос сайта на ВП.

Вот он: http://www.gedecoreerde-kerstboom.nl/

Перенести нужно один в один. Но еще нужно добавить возможность покупки. Т.е. нужно подключать ВуКоммерс.

Копия всего сайта будет предоставлена.

Шаблон тут простой. Сложность в форме заказа (Offerte Aanvragen), там разные опции у продукта. Сейчас есть возможность запросить счет фактуру и нужна еще возможность добавить в корзину и оплатить.

Цена, сроки?