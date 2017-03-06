Обновить prestashop с 1.6.0.9 до 1.6.1.11 с сохранением дизайна

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка152 просмотра

Требуется обновить CMS prestashop для сайта http://mebelgorka.ru

Обязательно:

1) опыт работы с prestashop.

2) сохранить внешний вид сайта (дизайн).

3) сохранить структуру сайта и УРЛ.

PrestaShop
8 лет назад
SmilerOFF
Алексей 
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

aleksei88
Алексей 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
51 отзыв(-6)
8 лет назад
$30
2 дня
Алексей работу выполнил. Работал достаточно оперативно.
Хороший заказчик, понятное задание, всегда на связи, рекомендую!

Заявки фрилансеров

aleksei88
Алексей 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
51 отзыв(-6)
8 лет назад