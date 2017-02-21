Требуется обновить CMS prestashop для сайта http://mebelgorka.ru Обязательно: 1) опыт работы с prestashop. 2) сохранить внешний вид сайта (дизайн). 3) сохранить структуру сайта и УРЛ.
Wordpress - правка шаблона, работа по наполнению разделов
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!
Требуется человек на полную занятность на ближайшие 3-4 дня. Требуется уделить 100% своего времени для обеспечения наиболее быстрого результата.
Требования:
- разбираться в Wordpress - знать ВСЕ тонкости настройки данного движка
- разбираться в разных плагинах, в т.ч. платных
- быть ответственным и соблюдать сроки
- уделить все свое рабочее время для работы над проектом
Работа:
Есть сайт с только что купленным премиум шаблоном. Необходимо почистить его от всего лишнего. Разобраться со слайдерами картинок (подогнать размеры картинок). Создать первоначальную структуру меню (примерная структура меню в прикрепленном файле). Частично перенести наполнение с другого сайта (также выполненного на вордпресс).
Будем на постоянной связи с исполнителем и шаг за шагом двигаться к цели. Нужно в ближайшие 3-4 дня полностью запустить сайт!
Все дополнительные детали при личной беседе.
Прошу выставлять свои расценки за 3 дня своей работы по 6-8 часов.
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