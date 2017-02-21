Wordpress - правка шаблона, работа по наполнению разделов

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Требуется человек на полную занятность на ближайшие 3-4 дня. Требуется уделить 100% своего времени для обеспечения наиболее быстрого результата.

Требования:

- разбираться в Wordpress - знать ВСЕ тонкости настройки данного движка

- разбираться в разных плагинах, в т.ч. платных

- быть ответственным и соблюдать сроки

- уделить все свое рабочее время для работы над проектом

Работа:

Есть сайт с только что купленным премиум шаблоном. Необходимо почистить его от всего лишнего. Разобраться со слайдерами картинок (подогнать размеры картинок). Создать первоначальную структуру меню (примерная структура меню в прикрепленном файле). Частично перенести наполнение с другого сайта (также выполненного на вордпресс).

Будем на постоянной связи с исполнителем и шаг за шагом двигаться к цели. Нужно в ближайшие 3-4 дня полностью запустить сайт!

Все дополнительные детали при личной беседе.

Прошу выставлять свои расценки за 3 дня своей работы по 6-8 часов.