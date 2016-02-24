Всем привет! Нужно разработать стилизацию на выбранную тематику для дизайна сайта. Сделать это необходимо с помощью иллюстраций или изображений с фотостока. Пример в приложении, подробности обсудим по скайпу. Жду ...
Дизайн главной страницы информационного сайта
Необходимо сделать не сложный дизайн главной страницы информационного сайта по мокапу (прототипу). Мокап страницы вышлю заинтересованным. Как вариант, сможете выбрать подходящую существующую тему (на темплейтмонстер и тп), согласуем выбор и доработаете её. Сроки - 1-2 дня. Бюджет не большой, прошу сразу предлагать стоимость.
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