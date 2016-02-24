Дизайн главной страницы информационного сайта

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Закрыт28 заявок251 просмотр

Необходимо сделать не сложный дизайн главной страницы информационного сайта по мокапу (прототипу). Мокап страницы вышлю заинтересованным. Как вариант, сможете выбрать подходящую существующую тему (на темплейтмонстер и тп), согласуем выбор и доработаете её. Сроки - 1-2 дня. Бюджет не большой, прошу сразу предлагать стоимость.

9 лет назад
Chekalin
Антон 
44 года
9 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров