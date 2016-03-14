Редизайн сайта

Требуется улучшить дизайн и сделать верстку сайта:

pominkivspb.ru

Интересует в частности:

1. Сделать навигацию более понятной

2. Сделать обратную связь с пользователем

3. Добавить продающие элементы, сделать красивые баннеры

Предлагайте свои портфолио и варианты по двум вышеуказанным сайтам на электронную почту, указанную на странице. В личку писать не надо. Только Джумла. Рассмотрю все варианты.

Отдельно дизайн не нужен, только дизайн и верстка - чтобы это было под контролем одного человека или компании.

Предпочтение лучшему предложившему соотношение цена-качество.