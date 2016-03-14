Тематика - спортивно-языковой лагерь Работа согласно ТЗ и прототипа страницы в Balsamiq Mockups Объем около 8 экранов Необходимо сделать дизайн в .psd Срок выполнения – 3 дня с момента получения ТЗ ...
Редизайн сайта
Требуется улучшить дизайн и сделать верстку сайта:
Интересует в частности:
1. Сделать навигацию более понятной
2. Сделать обратную связь с пользователем
3. Добавить продающие элементы, сделать красивые баннеры
Предлагайте свои портфолио и варианты по двум вышеуказанным сайтам на электронную почту, указанную на странице. В личку писать не надо. Только Джумла. Рассмотрю все варианты.
Отдельно дизайн не нужен, только дизайн и верстка - чтобы это было под контролем одного человека или компании.
Предпочтение лучшему предложившему соотношение цена-качество.
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