Редизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен12 заявок228 просмотров

Требуется улучшить дизайн и сделать верстку сайта:

pominkivspb.ru

Интересует в частности:

1. Сделать навигацию более понятной

2. Сделать обратную связь с пользователем

3. Добавить продающие элементы, сделать красивые баннеры

Предлагайте свои портфолио и варианты по двум вышеуказанным сайтам на электронную почту, указанную на странице. В личку писать не надо.  Только Джумла. Рассмотрю все варианты. 

Отдельно дизайн не нужен, только дизайн и верстка - чтобы это было под контролем одного человека или компании.

Предпочтение лучшему предложившему соотношение цена-качество.

Joomla
9 лет назад
dmitryborisov
Дмитрий 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

vadim_lysenko
31 год
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
9 лет назад
$150
7 дней
Вадим сделал четко по техзаданию отличный редизайн сайта. По срокам был точен, все исправления делал быстро и в полном объеме. Хороший исполнитель. Рекомендую!
Рад сотрудничеству и работе с Дмитрием, очень приятный в общении человек! Оплата без проблем. Рекомендую! Буду рад еще поработать с Дмитрием.

Заявки фрилансеров

vadim_lysenko
31 год
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
9 лет назад