Создать дизайн одной страницы для спортивно-языкового лагеря

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Завершен21 заявка213 просмотров

Тематика - спортивно-языковой лагерь

Работа согласно ТЗ и прототипа страницы в Balsamiq Mockups

Объем около 8 экранов

Необходимо сделать дизайн в .psd

Срок выполнения – 3 дня с момента получения ТЗ и прототипа.

Обязательно прикрепляйте примеры 4-6 работ по лендинг пейдж.

Работа будет приниматься в соответствии ваших лучших работ из портфолио. 

Полная оплата по завершении проекта.

9 лет назад
ChesteR_203
Владимир 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад
$150
5 дней
Отличная работа. Татьяна внимательно прислушивалась ко всем нашим нюансам. Рекомендую.
Очень понравилось работать с Владимиром. Отличный заказчик! Четкая постановка задания, быстрые комментарии, приятное общение. Спасибо за проект))

Заявки фрилансеров

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад