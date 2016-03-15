Необходимо нарисовать на лендинг пейдж. Жду предложений
Создать дизайн одной страницы для спортивно-языкового лагеря
Тематика - спортивно-языковой лагерь
Работа согласно ТЗ и прототипа страницы в Balsamiq Mockups
Объем около 8 экранов
Необходимо сделать дизайн в .psd
Срок выполнения – 3 дня с момента получения ТЗ и прототипа.
Обязательно прикрепляйте примеры 4-6 работ по лендинг пейдж.
Работа будет приниматься в соответствии ваших лучших работ из портфолио.
Полная оплата по завершении проекта.
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