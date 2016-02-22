Нужны идеи

Всем привет, буду краток,

есть кино сайт, хотелось бы что то в нем исправить а что не знаю,

так вот ищу людей со своими идеями и предложениями: что бы вы изменили и на что (само собой это будите делать вы же).

что я имею в виду изменить - может у вас глядя на мои блоки на сайте есть дизайн интереснее, может лого в 10 раз красивее, может модуль какой то поставить можно, короче любые ваши идеи рассмотрю, пишите в лс что можете предоставить и вашу цену..

сайт не знаю можно ли тут писать или нет (ну я не в качестве рекламы напишу так: film-2016.нет , ну вы поняли что НЕТ заменить на net)