Нужны идеи

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт10 заявок261 просмотр

Всем привет, буду краток,

есть кино сайт, хотелось бы что то в нем исправить а что не знаю,

так вот ищу людей со своими идеями и предложениями: что бы вы изменили и на что (само собой это будите делать вы же).

что я имею в виду изменить - может у вас глядя на мои блоки на сайте есть дизайн интереснее, может лого в 10 раз красивее, может модуль какой то поставить можно, короче любые ваши идеи рассмотрю,  пишите в лс что можете предоставить и вашу цену..

сайт не знаю можно ли тут писать или нет (ну я не в качестве рекламы напишу так: film-2016.нет  , ну вы поняли что НЕТ  заменить на net)

9 лет назад
E1ekTro111
Саша 
43 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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