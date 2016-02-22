Скидывайте примеры своих одностраничников. Нужен только дизайн, без верстки.
Нужны идеи
Всем привет, буду краток,
есть кино сайт, хотелось бы что то в нем исправить а что не знаю,
так вот ищу людей со своими идеями и предложениями: что бы вы изменили и на что (само собой это будите делать вы же).
что я имею в виду изменить - может у вас глядя на мои блоки на сайте есть дизайн интереснее, может лого в 10 раз красивее, может модуль какой то поставить можно, короче любые ваши идеи рассмотрю, пишите в лс что можете предоставить и вашу цену..
сайт не знаю можно ли тут писать или нет (ну я не в качестве рекламы напишу так: film-2016.нет , ну вы поняли что НЕТ заменить на net)
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