Дизайн интернет магазина

ТЗ

1стр . «Главнаястраница»(всё стандартно)-Верхнееменю перечень страниц,-Менюслева категории 2стр. «Окомпании» -Стандартнаятекстовая страница(заголовок, текст, возможность добавления изображения) 3стр. «Каталог» -Категории(дублируютсяв меню слева )открываются отдельными страничками-Подкатегориивыпадашка в меню слева(открываются так же отдельными страничками) 4стр. «Карточкатовара» стандартно для ИМ -Картинкас изображением товара открывается при щелчке всплывающим окном.-Кнопка«бесплатная доставка» переходит при щелчке на страницу доставки-Выбранныйтовар дублируется в корзине в шапке 5стр. «Корзина» -стандартно для ИМ 6стр. «Оплата» -стандартнодля ИМ 7стр. «Новости истатьи» -Статьи(это формат новости без даты)-7.1 …7.N (окно новости\статьи) Стандартнаятекстовая страница(заголовок, текст, возможность добавления изображения) 8стр. «Доставка» -Стандартная текстовая страница(заголовок, текст, возможность добавления

изображения) 9стр. «Контакты+форма обратной связи» -стандартно для ИМ 10стр. «Заказатьобратный звонок» -Заголовок- в одну строку(линию) ФИО телефон заказать звонок окно