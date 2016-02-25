Дизайн интернет магазина

$190
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен16 заявок214 просмотров

ТЗ

1стр . «Главнаястраница»(всё стандартно)-Верхнееменю перечень страниц,-Менюслева категории2стр. «Окомпании»-Стандартнаятекстовая страница(заголовок, текст, возможность добавления изображения)3стр. «Каталог»-Категории(дублируютсяв меню слева )открываются отдельными страничками-Подкатегориивыпадашка в меню слева(открываются так же отдельными страничками)4стр. «Карточкатовара» стандартно для ИМ-Картинкас изображением товара открывается при щелчке всплывающим окном.-Кнопка«бесплатная доставка» переходит при щелчке на страницу доставки-Выбранныйтовар дублируется в корзине в шапке5стр. «Корзина»-стандартно для ИМ 6стр. «Оплата»-стандартнодля ИМ7стр. «Новости истатьи»-Статьи(это формат  новости без даты)-7.1 …7.N (окно новости\статьи) Стандартнаятекстовая страница(заголовок, текст, возможность добавления изображения)8стр. «Доставка»-Стандартная текстовая страница(заголовок, текст, возможность добавления

изображения)9стр. «Контакты+форма обратной связи» -стандартно для ИМ 10стр. «Заказатьобратный звонок»-Заголовок- в одну строку(линию)               ФИО                         телефон         заказать звонок                                                       окно                              

окно                    кнопка11. «Спецразделы» Поаналогии с категориями, стандартно для ИМ

9 лет назад
extralogicjob
Виталий 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

G_D
41 год
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
9 лет назад
$190
5 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

G_D
41 год
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
9 лет назад

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