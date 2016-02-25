WEB студия креативных решений "G&D". Мы превзойдём ваши самые смелые ожидания....

Примеры наших работ http://extralogic.ru/ru/portfolio

viber/whatsapp: +79533921833

E-mail:[email protected]

skype:dana_faust

Качественно, стильно, уникально, динамично - так должен выглядеть сайт компании, которая занимает лидирующие позиции на арене современного бизнеса…

Вы согласны со мной? Если да, то вы обратились точно по адресу. Мы создадим ВАШ эксклюзивный продающий дизайн сайта, который выгодно выделит Вас среди моря конкурентов,повысит рейтинг узнаваемости Вашего бренда и станет мощнейшим механизмом продвижения Вашей компании, что в конечном итоге послужит достижению главной

цели бизнеса - увеличение прибыли и выходу на совершенно новый уровень развития.

Самая смелая ваша фантазия найдёт воплощение в моем исполнении.Дизайн,верстка.сайты под ключ.

Работаем по сетке (все макеты адекватно отображаются на различных устройствах от монитора до смартфона), точно соблюдаю сроки и очень внимательно вникаю в каждую поставленную мне задачу. Опыт работы - более 10 лет.

Вы цените и уважаете своё время? Нацелены - на результативность в работе?

Обсудим порядок работы:

1. Мы обсуждаем детали проекта, после чего я оцениваюстоимость и время, которое потребуется для выполнения проекта.

2. Вы переводите 50% предоплату любым удобным способом.

3. Мы приступаем к работе с момента перечисления предоплаты и получения четкого (утверждённого) технического задания.

ВНИМАНИЕ! Я МЫ не работаем без предоплаты, даже если у Вас идеальная репутация, в качестве альтернативы может выступить безопасная сделка,но в этом случае сумма комиссии плюсуется к стоимости работы.

4. В указанный срок высылаем Вам макет. Вы его смотрите исоставляете список корректировок. Если дизайн не нравится совсем, мы детально разбираем, что именно реализовано не так, и разрабатываем второй вариант с

учётом всех замечаний. Все последующие варианты – за отдельную плату.

5. Вносим корректировки в макет и высылаем его на утверждение.

ВНИМАНИЕ! Корректировки не могут противоречить изначальнойконцепции. Если Вы хотели «фиолетового слона на ромашковом поле, а потом передумали и решили, что Вам нужен жёлтый бегемот, да и ромашки-то вы

недолюбливаете» – это уже совсем другой дизайн, и оплачиваться он будет отдельно. Также корректировки не могут быть бесконечными.

6. Если мы работаем с многостраничным сайтом, то в первуюочередь утверждается дизайн макета главной страницы (как основополагающей для

всей концепции дизайна вашего сайта), затем начинаем работать над внутренними страницами.

ВНИМАНИЕ! После того, как Вы утвердили главную страницу,правки в неё не вносятся.

7. Работа над внутренними страницами происходит по такой же схеме: присылаем макет, Вы озвучиваете корректировки, мы их вносим, утверждаем страницы.

8. После утверждения макета (или макетов – в зависимости от количества страниц) Вы переводите остаток оплаты, и мы высылаем Вам исходники со всеми слоями и архив со шрифтами. В исходниках все слои сгруппированы, папки

переименованы по содержимому. Кнопки обрисованы во всех состояниях и положениях.

ВНИМАНИЕ! Исходники высылаются только после перевода остатка оплаты, и ни под каким предлогом не предоставляются раньше. Если Вам исходник нужен срочно, прямо сейчас и ни минутой позже - будьте готовы рассчитаться за

работу так же оперативно.

9. МЫ содействую верстальщику во избежание некачественного выполнения вёрстки или непонимания верстальщиком того, как это должно быть(это касаемо если мы делаем только дизайн).Предоставляем всё, что от нас может потребоваться (коды цветов, образцы

текстур/градиентов и тд.). Это касается ТОЛЬКО нашей части работы; мы не нарезаем макет, не сохраняем все объекты макета отдельными файликами и тд. Это не входит в мои задачи. Но может быть реализовано за отдельную плату.

Пожалуйста, НЕ тратьте своё и наше время - это самая ценная валюта в наш век скоростей, если:

• Вам нужно дёшево и сердито. К сожалению, нам это неинтересно. Хорошая и качественная работа априори не может стоить дёшево. Вы же заботясь о своём здоровье и здоровье близких-не пойдёте в бесплатную клинику к

коновалам. Вы обратитесь к хорошему высококлассному специалисту, и отмечу, далеко не дешёвому и не бесплатному. Ваш бизнес – это Ваш «ребёнок», ваше долгосрочное вложение и насколько ответственно вы к этому отнесётесь-настолько прибыльным и успешным он будет. Вы согласны со мной?

• Вы ознакомились с нашими расценками и намерены торговаться.Хочу вас разочаровать - мы не на восточном базаре. Если Вас не устраивают наши цены,Вам нужен другой спец.

• Вы – начинающая или не очень преуспевающая компания, и у Вас очень ограниченный бюджет, пока Вы не раскрутились. Хочу Вас разочаровать,но без вложений в трейд маркетинговые мероприятия ,а создание качественного

сайта и выход на интернет рынок - является основой успешной конкурентоспособности в наш век информационных технологий, Вы так и останетесь топтаться на месте. Хотите расти и развиваться? Любите свой бизнес - вкладывайтесь в него и он ответит вам взаимностью!

• Вы намерены попросить нас «сделать подешевле, зато потом мы вам будем делать много заказов». По факту,Вы предлагаете нам работать больше и брать за это меньше. В благодарность за гору работы. Согласитесь не радужная перспектива, Вы бы сами хотели работать на таких условиях?

• У Вас есть уже почти готовый дизайн, и нужно только дорисовать пару блоков/кнопочек или поиграть со шрифтами. Я выполняю только полноценные проекты. Либо дизайн с нуля, либо полный редизайн. Игры стоят дорого и боюсь вам не понравится ценник.

• Вы намерены заказать дизайн у нас и ещё у кого-то, чтобы потом сравнить, где больше нравится, и рассчитаться только с одним из нас. МЫ ни с кем не соревнуемся, не тратьте время.

• Если Вы намерены контролировать каждое действие,просить «показать, что получается» или требовать скидывать Вам макет каждые несколько часов. МЫ показываю результат только в строго оговоренный срок.