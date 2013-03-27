extralogicjob

ТЗ 1стр . «Главнаястраница»(всё стандартно)-Верхнееменю перечень страниц,-Менюслева категории2стр. «Окомпании»-Стандартнаятекстовая страница(заголовок, текст, возможность добавления изображения)3стр. «Каталог»-Категории(дублируютсяв меню слева )открываются отдельными страничками-Подкатегориивыпадашка в меню слева(открываются так же отдельными страничками)4стр. «Карточкатовара» стандартно для ИМ-Картинкас изображением товара открывается ...
- $190Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
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Доработкакорректной работы модуля и адаптация стилей Адрес сайта: http://alkom.gmomsk.ru/· На главной странице в блоке «Подбор попараметрам» стили всех элементов вкладки «Подбор по авто» необходимо адаптировать как на других вкладках этого блока (файл 01.jpg)· Блок «Подбор по параметрам»,вкладка ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
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Есть давно работающий интернет-магазин по продаже шин и дисков на опенкарте 1,5. Купили для него модуль, видимо в связи с тем что шаблон был написан не совсем правильно, просто так он не работает, точнее работает, ...Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
День добрый. В связи с тем что очень много халтурщиков и прочих товарищей, не способных выполнять работу четко и в срок, мы сейчас поступаем следующим образом: на конкурсной основе всем откликнувшимся даем на верстку одну ...HTML-верстканет заявокЗакрыт9 лет назад
Верстка + натяжка под опенкарт именно 2й версииВеб-программирование9 заявокЗакрыт9 лет назад
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Отрисовка трех страниц - главная, страница блога, контакты. Описание в приложении.Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт12 лет назад
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Разработать логотип для программы Mubrowser. Возможность работать в разных соц сетях с несколькими учетными записями одновременно.Есть дизайн сайта. Буджет - 1500рЛоготипы и Знаки32 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $33
1. Установить wordpress 2. Верстка есть html – нужно натянуть на шаблон 3. Настроить модули: чпу, обратная связь, модуль для слайдера, карта сайта, новости, статичные страницы. Бюджет ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт12 лет назад