extralogicjob

Виталий extralogicjob

 
45 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$190
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Дизайн интернет магазина

    $190

    ТЗ 1стр . «Главнаястраница»(всё стандартно)-Верхнееменю перечень страниц,-Менюслева категории2стр. «Окомпании»-Стандартнаятекстовая страница(заголовок, текст, возможность добавления изображения)3стр. «Каталог»-Категории(дублируютсяв меню слева )открываются отдельными страничками-Подкатегориивыпадашка в меню слева(открываются так же отдельными страничками)4стр. «Карточкатовара» стандартно для ИМ-Картинкас изображением товара открывается ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Доработка корректной работы модуля и адаптация стилей

    $30

    Доработкакорректной работы модуля и адаптация стилей Адрес сайта: http://alkom.gmomsk.ru/·         На главной странице в блоке «Подбор попараметрам» стили всех элементов вкладки «Подбор по авто» необходимо адаптировать как на других вкладках этого блока (файл 01.jpg)·         Блок «Подбор по параметрам»,вкладка ...

    Java
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Интеграция и адаптация модуля в OpenCart

    $15

    Есть давно работающий интернет-магазин по продаже шин и дисков на опенкарте 1,5. Купили для него модуль, видимо в связи с тем что шаблон был написан не совсем правильно, просто так он не работает, точнее работает, ...

    Opencart
    Системы управления (CMS)8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка под opencart2 /интеграция модуля

    $50

    День добрый. В связи с тем что очень много халтурщиков и прочих товарищей, не способных выполнять работу четко и в срок, мы сейчас поступаем следующим образом: на конкурсной основе всем откликнувшимся даем на верстку одну ...

    Opencart
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание логотипа

    $48

    Разработать логотип для программы Mubrowser. Возможность работать в разных соц сетях с несколькими учетными записями одновременно.Есть дизайн сайта. Буджет - 1500р

    Логотипы и Знаки32 заявки
    Закрыт
    12 лет назад