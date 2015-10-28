Необходимо сверстать дизайн из psd под opencart 2

Нужен модуль для DLE по типу как тут www.yurkonsultacia.ru (чтобы работала один в один). Отправлять должен также на почту. Цена? Сроки?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Верстка + натяжка под опенкарт именно 2й версии
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