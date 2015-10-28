Внести небольшие изменения на сайте.

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки164 просмотра
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Сайт на html.

Есть след. задачи:

1. Поставить код подписки в форму

2. Настроить отправку сообщений с сайта на почту

Пишите, кто готов сейчас сделать.

8 лет назад
shlkovitza
Татьяна 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
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