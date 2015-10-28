Не работает калькулятор на сайте

Перестал работать калькулятор на сайте. Нужно проверить файлы калькулятора на ошибки.

В качестве формата данных используется JSON. Сам калькулятор написан на php.

В код калькулятора изменения не вносили, программисты сервиса пкаско пишут, что апи не менялось.

Были внесены изменения в шаблон сайта, но при восстановлении из бекапа все остается по прежнему.

Документация к калькулятору https://pkasko.com/dev/api/base