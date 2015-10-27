Разработка модулей для личного кабинета

Необходимо доработать сайт на Joomla. Доработка НЕ на уровне установить/удалить модуль. Требуется PHP программист. В заявках указывайте цену за час работы. Срок ставьте 7 дней. Более подробное ТЗ с выбранным исполнителем, поскольку доработок будет несколько, а по ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимы специалисты для помощи в разработке личного кабинета в виде отдельных модулей/блоков. Проект уже в стадии разработки.
Разработка будет командной. На разработку блока будет даваться подробное тех. задание. Разработка каждого блока будет оплачиваться отдельно.
Чтобы понять нам Ваши возможности, прошу оценить уже почти сделанный модуль - модуль загрузки файлов на сервер, и оценить доработку, которую нужно будет сделать.
Доступ к проекту из вне http://lk.nes-sys.ru/
Так же проект личного кабинета прикреплен к этому проекту в виде архива.
Файлы модуля:
- \pages\menu\files.php
- \js\files.js
В контейнер div (pages\menu\company.php, line: 229), если он пустой, ajax'ом подгружается содержимое "\pages\menu\files.php" и показывается модальное диалоговое окно JQuery UI.
Для отображения списка используется проект JQTable (http://www.guriddo.net/demo/guriddojs/)
Обработчик загруженных файлов на сервер в модуле "include\ajax.php, Line: 553":
- генерируется рандомное имя файла и файл перемещается в директорию files\
- далее в базу данных вставляется информация о файле и его свойствах
Скачивание файла с сервера - модуль "include\ajax.php, Line: 712":
- делаем селект из базы данных по id файла и узнаем его имя в файловой системе в папке files\
- формируем заголовки и отдаём браузеру.
- если что-то пошло не так, то отправляем json данные...
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Что бы хотелось сделать ещё:
Сейчас можно скачивать только по одному файлу. Таблицу можно переключить в режим группового выбора строк (появятся чекбоксы, которые можно отметить)
Соответственно, нужно:
- добавить кнопку для переключения таблицы в режим группового выбора;
- добавить кнопку "Скачать выбранные";
- добавить кнопку "Удалить выбранные"; - Двойной клик по строке, если это картинка, поверх всех всплывало что-нибудь (jQuery.imageZoom) отображающее эту картинку. Если это pdf, то в новом окне открывался сам pdf непосредственно в браузере, если браузер поддерживает вьювер адоб иначе пускай идёт обычное скачивание файла...
- На скриншоте видно, что название файла в предпоследней строке не имеет иконку для файла. Необходимо для таких случаев отображать иконку со знаком вопроса или что-то подобное.
- добавить кнопку "Скачать архивом одним файлом". В последнем случае, рhp скрипт должен сжать в zip выбранные файлы, сформировать соответствующие заголовки с скормить браузеру в ответ.
Сколько будет стоить и займет по времени разработка модуля загрузки/скачивания файлов в том виде в котором он уже сейчас существует и сколько будут стоить доработки описанные чуть выше и в какие сроки?
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