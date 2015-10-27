Разработка модулей для личного кабинета

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка223 просмотра
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Небольшое описание проекта 

Необходимы специалисты для помощи в разработке личного кабинета в виде отдельных модулей/блоков. Проект уже в стадии разработки.

Разработка будет командной. На разработку блока будет даваться подробное тех. задание. Разработка каждого блока будет оплачиваться отдельно.

Чтобы понять нам Ваши возможности, прошу оценить уже почти сделанный модуль - модуль загрузки файлов на сервер, и оценить доработку, которую нужно будет сделать.

Доступ к проекту из вне http://lk.nes-sys.ru/

Так же проект личного кабинета прикреплен к этому проекту в виде архива.

Файлы модуля:

  • \pages\menu\files.php
  • \js\files.js
Для открытия диалога загрузки файлов вызывается функция в файле "files.js" OpenFilesDlg(_setter, _getter) c соответствующими параметрами.

В контейнер div (pages\menu\company.phpline: 229), если он пустой, ajax'ом подгружается содержимое "\pages\menu\files.php" и показывается модальное диалоговое окно JQuery UI.

Для отображения списка используется проект JQTable (http://www.guriddo.net/demo/guriddojs/)

Обработчик загруженных файлов на сервер в модуле "include\ajax.phpLine: 553":

 - генерируется рандомное имя файла и файл перемещается в директорию files\

 - далее в базу данных вставляется информация о файле и его свойствах

Скачивание файла с сервера - модуль "include\ajax.phpLine: 712":

 - делаем селект из базы данных по id файла и узнаем его имя в файловой системе в папке files\

 - формируем заголовки и отдаём браузеру.

 - если что-то пошло не так, то отправляем json данные...

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Что бы хотелось сделать ещё:

Сейчас можно скачивать только по одному файлу. Таблицу можно переключить в режим группового выбора строк (появятся чекбоксы, которые можно отметить)

Соответственно, нужно: 

  • добавить кнопку для переключения таблицы в режим группового выбора;
  • добавить кнопку "Скачать выбранные";
  • добавить кнопку "Удалить выбранные"; - Двойной клик по строке, если это картинка, поверх всех всплывало что-нибудь (jQuery.imageZoom) отображающее эту картинку. Если это pdf, то в новом окне открывался сам pdf непосредственно в браузере, если браузер поддерживает вьювер адоб иначе пускай идёт обычное скачивание файла...
  • На скриншоте видно, что название файла в предпоследней строке не имеет иконку для файла. Необходимо для таких случаев отображать иконку со знаком вопроса или что-то подобное.
  • добавить кнопку "Скачать архивом одним файлом". В последнем случае, рhp скрипт должен сжать в zip выбранные файлы, сформировать соответствующие заголовки с скормить браузеру в ответ.
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Сколько будет стоить и займет по времени разработка модуля загрузки/скачивания файлов в том виде в котором он уже сейчас существует и сколько будут стоить доработки описанные чуть выше и в какие сроки?

8 лет назад
Gewisser
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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