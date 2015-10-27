Доработка сайта на Joomla

Необходимо доработать сайт на Joomla. Доработка НЕ на уровне установить/удалить модуль. Требуется PHP программист.

В заявках указывайте цену за час работы. Срок ставьте 7 дней.

Более подробное ТЗ с выбранным исполнителем, поскольку доработок будет несколько, а по некоторым еще требуется посоветоваться с исполнителем.

Заявка только для фрилансеров (НЕ компании).