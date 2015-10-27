Создать/интегрировать в wp раздел об акциях в магазинах

Задача следующая - есть сайт на wp, нужно туда интегрировать раздел об акциях. Поскольку конечных продуктов (акций) будут десятки тысяч, то имеет смысл хранить их в отдельной таблице.

структура в принципе простая - 4 вида разделов и продукты (сами акции)

1. города - один уровень

2. вид продуктов - (продукты, мебель) - дерево.

3. магазин (торговая сеть, имеет забнейл, описание, адреса) - связан с городами (многие ко многим)

4. акция (имеет дату начала и окончания) - связана с магазином - один ко многим

и сами продукты (картинка, коменты, название, несколько булевских полей - будут при поиске использоваться) - завязаны на акцию - один ко многим

Бэкэнд лучше использовать на wp, так же как и каталогизацию с помощью taxanomy, нужно реалзиовать связи, поиск и реализовать структуру урлов (ЧПУ)

От исполнителя требуется указать участие в подобных проектах, какой подход планируете использовать, cms, framework, сроки и стоимость.