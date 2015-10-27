Доработки проекта на Laravel 4

Добрый день,

Ищется программист знакомый с Laravel 4 для доработок проекта.

На данный момент есть такие задачи:

1я часть:

сейчас на сайт загружено 150к рецептов, и появилось пару моментов которые надо поправить:

1) медленно грузится сайт.

(наверно берет много не нужной информации, например для пагинации. и так как база большая - тормозит, а может другая причина)

2) в админке страницы не открываются (тоже после того как база стала большая).

2я часть:

Подготовлена база ресторанов для вывода на сайте.

Она есть в виде MySQL таблицы (к слову, эта база тоже большая).

Задача 2 - вывести информацию из этой базы на сайте.

- надо будет сделать route и контроллер.

Вывести как рецепты (путь у рецептов /media/title , а тут сделать /venue/title, это не должно быть сложно - можно скопировать по примеру как рецепты выводятся).

3я часть:

Перелинковку добавить на страницу с контентом - related (похожие рецепты, рестораны).

Сабдомены (для базы ресторанов). У меня есть скрипты и опыт работы с сабдоменами - дам в помощь, если надо будет.

Оцените пожалуйста время и стоимость этой работы.