Создать плагин для wordpress who commerce по аналогии

Добрый день. Нужно создать плагин поиска товаров в интернет магазине по аналогии. Вот сайт пример www.mtl-oil.ru. Он работает на битриксе. Поиск реализован на аяксе т.е. сначала подбираются атрибуты товара, а потом запускается процесс поиска. Для каждого товара выпадают свои атрибуты т.е. выбирается не из общего списка для всех параметров, а только из тех, которые соответствуют данному товару. Если есть готовое решение так же можем приобрести при условии, что будет работать как в примере.Важное условие – пост оплата. Мы проверяем как работает плагин – если все как на примере закрываем сделку. Возможно так же сделка на сайте по желанию.

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