Подкорректировать сайт на wordpress

Сайт omnifarma.kiev.ua.

1. В разделе новости все съезжает

http://omnifarma.kiev.ua/category/novosti/

2. При просмотре с айфона, когда переходишь на раздел "контакты" вылазит карта поверх всего и она не исчезает, когда переходишь на другие разделы сайта (скрин прилагаю)

Надо подправить