Настроить подписку MailChimp для Wordpress

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка96 просмотров
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Добрый день.

Есть сайт на Wordpress и аккаунт в MailChimp. Необходимо настроить подписку.

1. Добавить поле и кнопку подписки на указанную страницу

2. Создать компанию в MailChimp

3. Отправлять письмо приветствия при подписке

4. Протестировтаь

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WordPress
8 лет назад
its2b
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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