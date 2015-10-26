Настроить фтп на digitalocean

Нужен скрипт для определение запросов по которым перешли из ПС Скрипт это должен быть класс, котором должен быть метод getInfo(). Он должен возвращать: [list=1][*]Запрос (правильно разобранный, и корректной кодировке). [*]Уровень страницы выдачи с которой перешли (1,2,3...) [*]ПС [/list] Если это не переход из ...