Динамический подсчет стоимости доставки virtuemart 2

Здравствуйте.

Есть магазин на virtuemart 2, на странице корзини используеться one page checkout.

В форме адреса доставки на странице корзини есть поле Расстояние от МКАД (км), нужно сделать динамический подсчет стоимости доставки в зависимости от значения в поле Расстояние от МКАД (км).

Адрес сайта могу бросить в ЛС.