Скрипт тизерной сети клон Bodyclick.net

Требуется внести ряд изменений в проект написанный на Laravel. Со студиями не работаю. Требования: - Опыт работа с пхп от 3-х лет - jquery, ajax, bootstrap, angular - в портфолио должны быть проекты на Laravel ...
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Здравствуйте!Куплю скрипт тизерной сети клон bodyclick или teasernet.com.Хочу заметить не STE а именно клон.Жду ответа на почту о цене договоримся.Ещё желательно скинуть свой ICQ UIN я с вами свяжусь!
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